Nicolás Larcamón se une a un selecto grupo de entrenadores tras conseguir su séptima victoria

Cruz Azul vive un momento estelar bajo la dirección de Nicolás Larcamón. El argentino se convirtió en el quinto entrenador en la historia del club en hilar siete victorias consecutivas en la Liga MX, colocándose en un listado exclusivo para los estrategas más que han dejado huella al dirigir a La Máquina.

Antes de Larcamón, solo cuatro técnicos lograron esta seguidilla: Juan Reynoso con 12 triunfos en el Clausura 2021, quien logró la tan ansiada novena. Raúl Cárdenas con 10 en la temporada 1971-1972, Luis Fernando Tena con 8 en los torneos 1994-1995 y Clausura 2014, y Martín Anselmi con 7 en el Apertura 2024. Ahora, Larcamón se suma a ese grupo selecto.

El argentino alcanzó esta marca apenas en su primer torneo al frente del equipo. Tras nueve fechas disputadas, Cruz Azul se mantiene invicto con siete victorias y dos empates, lo que refleja un arranque casi perfecto. A pesar de que Larcamón tambaleó en Leagues Cup, gracias a aquella aplastante derrota de 7-0 ante Seattle Sounders, los aficionados no confiaban en el estratega.

Bajo la gestión de Larcamón, el cuadro celeste presume un 85% de efectividad en la Liga MX, un rendimiento superior al de cualquiera de sus antecesores en sus torneos iniciales. Incluso tienen a una de las mejores defensas del torneo.

Dos pruebas inmediatas

El calendario no concede descanso: luego de la fecha FIFA, Cruz Azul y todos los equipos de la Liga MX se enfrentarán a jornada doble, los celestes deberán medirse a Querétaro y Tijuana, partidos que pondrán a prueba tanto la profundidad del plantel como la capacidad del estratega para mantener el paso arrollador. De salir avante, la racha de victorias podría extenderse a cifras nunca vistas en un arranque.

Consolidación rumbo al título

Si mantiene este ritmo, Cruz Azul no solo se consolidará como el máximo favorito al campeonato, sino que podría escribir nuevas páginas en los libros de récords de la institución.

Sin embargo, para Nicolás Larcamón, las ambiciones van más allá de récords, el argentino desea lograr el título y lograr la décima estrella de La Máquina.

“Importantísima victoria para seguir con nuestra racha de 7 consecutivas y manteniendo el invicto en el torneo. Sigamos construyéndolo todos juntos, Cruz Azul, EQUIPO + AFICIÓN. Gracias a toda nuestra gente por el apoyo espectacular de siempre. El miércoles nuevamente juntos para seguir ganando y construyendo nuestro gran objetivo”, escribió Larcamón en su cuenta de Instagram.

Hoy, Cruz Azul no solo gana, también convence, y gusta. Además, lo hace de tal manera que sus números ya empiezan a codearse con los capítulos más importantes de la historia cementera.

