Cruz Azul podría amarrar su lugar en Liguilla en las próximas dos jornadas

Clasificación a la vista. De cara a esta jornada doble, Cruz Azul es el único equipo que puede amarrar su boleto a la Liguilla del Apertura 2025 de manera directa. Con 23 puntos en nueve fechas, la Máquina de Nicolás Larcamón, en caso de ganar sus dos encuentros de estos días, podría llegar a 29 unidades, con lo que virtualmente estaría calificado si se toma en cuenta el promedio de torneos anteriores.

Desde que existe el Play In, el promedio de unidades para llegar a la ‘Fiesta Grande’ es de 29. Por lo tanto, si Cruz Azul, gana sus dos encuentros ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario y contra Xolos en el Estadio Caliente, virtualmente estarían calificados directamente a Cuartos de Final. En cuanto a este Play In, con la media de 22 unidades para llegar, ya están dentro de esta fase.

¿CÓMO LE HA IDO A CRUZ AZUL CONTRA QUERÉTARO Y XOLOS?

Para llegar a los 29 puntos que en promedio se necesitan para calificar a Liguilla, Cruz Azul tiene que vencer tanto a Querétaro como a Xolos. Primero, La Máquina se medirá a Gallos, equipo contra el que acumula tres victorias consecutivas; mientras tanto, de los últimos cinco ante ellos, solo ha perdido en uno.

Por otro lado, su visita a Xolos no será fácil, pues además de que Tijuana está en quinto lugar, La Máquina no ha sacado resultados favorables en el Estadio Caliente. De sus últimas cuatro visitas a dicho recinto, los celestes solo tienen un triunfo, el cual fue en el Clausura 2025, mientras que suman dos derrotas y un empate, incluido una goleada de 3-0 en Cuartos de Final.

CRUZ AZUL BUSCARÁ SU OCTAVA VICTORIA CONSECUTIVA EN LIGA MX

Desde la Jornada 3, Cruz Azul no ha dejado de ganar y suma siete victorias consecutivas, por lo que está a una de igualar una marca. Durante este lapso, los dirigidos por Nicolás Larcamón han derrotado a León (4-1), al Atlético San Luis (1-2), a Santos (3-2), a Toluca (1-0), a Chivas (1-2), a Pachuca (0-1) y a Juárez (3-2).

De vencer a Querétaro, empataría la marca de Luis Fernando Tena, quien sumó ocho triunfos seguidos con Cruz Azul en la temporada 94-95 y Guillermo Vázquez en el Clausura 2014. El récord histórico del equipo es de Juan Reynoso en el Clausura 2021 con 12.

¿QUÉ OTROS EQUIPOS PUEDEN ASEGURAR SU BOLETO A LIGUILLA O PLAY IN DURANTE ESTA JORNADA DOBLE?

Con el promedio de puntos durante estos últimos cinco torneos, ningún otro club podría asegurar su boleto a Liguilla de manera directa. Sin embargo, hay cinco equipos que tienen posibilidades de amarrar su lugar al Play In.

Rayados, segundo lugar y con 22 puntos, virtualmente ya está clasificado a esta instancia. Con esta media de 22 unidades en este lapso, Toluca necesita ganar uno de los dos partidos que tiene esta semana (Monterrey o Mazatlán). América, con 18 puntos, necesita al menos una victoria y un empate frente a Atlético San Luis y Pumas. Por otro lado, Xolos y Tigres necesitan seis de seis puntos para lograrlo.

¿YA HAY EQUIPOS ELIMINADOS EN EL APERTURA 2025?

Con ocho jornadas por disputar, matemáticamente y virtualmente no hay ningún equipo eliminado durante este Apertura 2025. Incluso, los 18 clubes aún tienen posibilidades de avanzar a Liguilla directamente, aunque para algunos luce más difícil debido a la cantidad de unidades que tienen.

Puebla, último lugar de la Tabla General, suma cuatro puntos. Sin embargo, de ganar sus duelos restantes, llegarían a 28, lo que les da posibilidades de meterse a puestos de Play In. Mismo caso es el de Santos, Mazatlán, Atlas y Querétaro, con siete unidades, aún tienen aspiraciones de llegar a la ‘Fiesta Grande’ del futbol mexicano.