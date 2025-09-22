Chivas vs Necaxa: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 10 de la Liga MX?

Guadalajara vuelve a jugar en casa luego de la goleada sufrida a manos de Toluca por 3-0

Chivas vs Necaxa, Jornada 10 del Apertura 2025 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
22 de Septiembre de 2025

Chivas recibe a los Necaxa en el Estadio Akron, en un duelo correspondiente a la Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro será clave para ambos equipos, que llegan con la necesidad de sumar puntos y recuperar confianza.

Javier Hernández | IMAGO7

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, atraviesa un momento complicado pues a pesar de haber vencido a América en el pasado Clásico viene de ser goleado por Toluca en su último partido. Estos resultados lo tienen fuera de puestos de liguilla.

Por su parte, Necaxa, bajo la dirección técnica de Fernando Gago, ha mostrado altibajos en este Apertura 2025, pero mantiene la intención de competir con intensidad y sorprender en cancha ajena. Los Rayos saben que un resultado positivo en Guadalajara puede ser determinante para mantener sus aspiraciones de liguilla.

Gago se reencuentra con Chivas | IMAGO7

Este encuentro además, tiene ese tinte de revancha por el regreso de Gago a Guadalajara. El DT que 'abandonó' al equipo para irse al Boca Juniors, club con el que duró menos de 6 meses.

Estadio Akron | IMAGO7&nbsp;

¿Dónde ver Chivas vs Necaxa?

  • Fecha: martes 23 de septiembre
  • Hora: 19:07 horas del centro de México
  • Lugar: Estadio Akron
  • Dónde ver: Amazon Prime Video

