Liga MX casi exclusiva de pago: solo tres partidos de la Jornada 10 por TV abierta

El torneo Apertura 2025 continúa su curso y la Jornada 10 de la Liga MX será fecha doble y tendremos actividad a media semana, sin embargo, para mala suerte de los aficionados del futbol en México, la gran mayoría de los juegos de esta jornada irán en exclusiva por plataformas de streamig o televisión de paga.

TV abierta solo tendrá tres juegos | IMAGO7

Solo tres juegos por TV Abierta

A falta de confirmación oficial por parte de la Liga MX, la Jornada 10 del Apertura 2025 solamente tendrá tres juegos que el aficionado podrá ver por televisión completamente gratis, mientras que para ver los seis juegos restantes será necesario pagar una suscripción de distintas plataformas como Caliente TV, VIX+, Amazon Prime Video y Disney+.

Televisa solo con un partido

Otro punto a destacar es que a pesar de ser la televisora que más derechos de transmisión tiene en el futbol mexicano, esta Jornada 10 Televisa unicamente tendrá la oportunidad de transmitir solo un partido (Toluca vs Monterrey) y lo hará tanto por televisión abierta como por su plataforma de streaming.

Televisa se queda solo con un partido | IMAGO7

Afición levanta la voz

Los aficionados de distintos clubes han externado su molestia ante esta situación que aleja de la televisión abierta al futbol mexicano, pues por poner un ejemplo, por segunda jornada al hilo el partido de Cruz Azul solamente podrá ser visto a través de VIX+, esto sin importar que La Máquina es uno de los equipos más grandes y con mayor afición en el país.

¿Dónde ver la Jornada 10 de la Liga MX?

Puebla vs Pachuca | Caliente TV

Chivas Guadalajara vs Necaxa | Amazon Prime Video

FC Juárez vs Pumas UNAM | Azteca 7 y Caliente TV*

León vs Mazatlán | Tubi

Cruz Azul vs Querétaro | VIX+

Tigres UANL vs Atlas | Azteca 7 y Tubi*

Toluca vs Monterrey | Canal 5, TUDN, VIX+*

Santos Laguna vs Tijuana | VIX+

Atlético San Luis vs América | ESPN y Disney+