¡Hospitalizado! Querido entrenador de un club grande es internado por su débil estado de salud

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, fue internado en un hospital de Buenos Aires tras presentar signos de debilidad y deshidratación, según reportes de medios argentinos.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca Jrs | MEXSPORT

El hecho ocurrió después del empate 2-2 que el equipo xeneize consiguió frente a Córdoba el pasado domingo. La mañana del lunes, Russo acudió a una clínica para realizarse estudios de rutina, pero los médicos decidieron su hospitalización para monitorear su estado de salud y garantizar su recuperación.

¿Por qué fue hospitalizado Miguel Ángel Russo?

De acuerdo con las fuentes, no se trata de una situación de gravedad, y se recomendó al entrenador pasar la noche en el hospital como medida preventiva. Hasta el momento, Boca Juniors no ha emitido un comunicado oficial sobre el parte médico de Russo.

Russo tiene 69 años de edad | MEXSPORT

Russo y sus hospitalizaciones

A sus 69 años, esta no es la primera vez que Russo debe ser internado en Buenos Aires. A inicios de septiembre, el entrenador también fue hospitalizado debido a una infección urinaria, situación que generó preocupación entre los aficionados del club.

El cuerpo técnico y el plantel esperan que Russo pueda retomar sus actividades lo antes posible, mientras que la institución continúa pendiente de su recuperación.

No parece nada de gravedad | MEXSPORT