Guillermo Ochoa debuta como titular con el AEL Limassol en Chipre

Luego de ser anunciado como refuerzo del AEL Limassol el pasado 11 de septiembre, Guillermo Ochoa tendrá su primera titularidad en la portería del conjunto chipriota.

El club confirmó su alineación inicial para la visita frente al Omonia, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del campeonato local, con Ochoa encabezando el XI inicial.

Con apenas poco más de una semana en Chipre y tras un par de entrenamientos bajo las órdenes del técnico italiano Paolo Tramezzani, el guardameta mexicano ya recibe la confianza para defender el arco desde el inicio.

El séptimo equipo de Ochoa en Europa

Con su llegada al AEL Limassol, Guillermo Ochoa suma ya siete equipos en el fútbol europeo, consolidando una carrera marcada por su experiencia en distintas ligas del continente.

Ajaccio (Francia)

Málaga (España)

Granada (España)

Standard Lieja (Bélgica)

Salernitana (Italia)

AVS Futebol (Portugal)

AEL Limassol (Chipre)

Objetivo: Mundial 2026

Con el debut de Guillermo Ochoa en el AEL Limassol oficialmente se 'reanuda' el camino a cumplir el sueño de llegar a su sexta Copa del Mundo, pues con actividad regular en el viejo continente, Memo parecer tener pie y medio en la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026 e inclusive tendrá la posibilidad de pelear por la titularidad.