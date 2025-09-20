¿Debutará este fin de semana Memo Ochoa con AEL Limassol en Chipre?

Guillermo Ochoa vive una nueva etapa en su carrera profesional. A sus 40 años, el arquero mexicano acaba de incorporarse al AEL Limassol de Chipre, séptimo club en su trayectoria europea. Sin embargo, los aficionados deberán esperar un poco más para verlo debutar con su nuevo equipo.

Guillermo Ochoa, nuevo portero del AEL Limassol | IG: ael_fc_official

El pasado 11 de septiembre, el club chipriota anunció oficialmente la llegada de Ochoa, quien en las últimas semanas se mantuvo entrenando de manera individual mientras definía su futuro. Ya integrado a los entrenamientos colectivos del AEL, todo apunta a que el guardameta aún no verá acción este fin de semana.

La razón es sencilla: el AEL Limassol no tiene actividad en el calendario inmediato, por lo que el estreno de Ochoa bajo los tres palos tendrá que esperar.

Ochoa no debutará este fin de semana | IG: ael_fc_official

¿Cuándo es el próximo partido del AEL Limassol y posible debut de Memo Ochoa?

El conjunto de Limassol volverá a la cancha el lunes 22 de septiembre, cuando dispute la Jornada 4 de la Primera División de Chipre. El partido está programado para las 10:00 horas (centro de México) / 19:00 horas (Chipre), y se perfila como la ocasión ideal para que el arquero mexicano sume sus primeros minutos oficiales en el fútbol chipriota.

Memo Ochoa busca su sexta Copa del Mundo | IG: ael_fc_official