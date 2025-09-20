¡Huracán! Harry Kane mantiene impresionante racha de goles

Harry Kane se ha caracterizado por su facilidad para hacer goles, y aunque no es sorpresa que lo haga, no deja de dar de qué hablar por su habilidad. En el inicio de esta temporada, el inglés registra estadísticas impresionantes.

AP

Esta es la racha goleadora de Harry Kane

En tan solo siete partidos, Harry Kane acumula 13 goles, además de tres asistencias, lo que lo confirma como uno de los delanteros más efectivos e influyentes en el futbol europeo. El inglés será pieza clave para los objetivos de la temporada para el Bayern Munich.

En el último partido, Bayern Munich ganó 1-4 ante Hoffenheim, y Harry Kane anotó un triplete. Sus demás víctimas fueron Stuttgart, RB Leipzig, Wehen, Augsburg, HSV y Chelsea, este último en la Champions League.

AP

Harry Kane demostró su calidad desde su etapa en la Premier League con el Tottenham, pero no consiguió levantar títulos. Con sus primeros trofeos en Alemania, el 'Huracán' tendrá una motivación más para ser una máquina de goles.

Harry Kane: ¿próximo ganador de la Bota de Oro?

La racha goleadora de Kane no solo lo coloca como máximo referente del ataque bávaro, también lo perfila como serio candidato a liderar la tabla de artilleros en Europa esta campaña. Su capacidad para marcar en distintos escenarios, ya sea en la Bundesliga o en la Champions League, refuerza la idea de que el Bayern Munich encontró en él al delantero que necesitaba para competir al más alto nivel.

AP



