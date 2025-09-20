¿Guiño al Barça? Balón de Oro 2025 sería entregado por Ronaldinho

La gala del Balón de Oro 2025 ya tiene a su figura estelar para uno de los momentos más esperados de la noche: la entrega del trofeo al mejor futbolista del año. Según adelantó la Cadena COPE, el brasileño Ronaldinho Gaúcho será el encargado de subir al escenario del Théâtre du Châtelet en París para anunciar al ganador.

Balón de Oro 2025n | FIFA

Veinte años después de haber conquistado él mismo el galardón, en 2005, el exjugador del FC Barcelona y del PSG vuelve a ser protagonista en la ceremonia más prestigiosa del fútbol mundial. Su elección como maestro de ceremonia no solo apela a la nostalgia, sino que también alimenta la expectativa en torno a los dos grandes favoritos de este año: Ousmane Dembélé (PSG) y Lamine Yamal (Barcelona), ambos vinculados con clubes en los que brilló el astro brasileño.

La designación de Ronaldinho llamó la atención, ya que en las últimas semanas el búlgaro Hristo Stoichkov había insinuado públicamente que sería él quien entregaría el trofeo. Primero lo dijo durante el Trofeu Joan Gamper ante el Como y más tarde en su museo en Sofía. Finalmente, la organización se habría inclinado por uno de los íconos más recordados de este siglo, 'Dinho'.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

El próximo lunes 22 de septiembre se despejarán todas las incógnitas: sabremos si el Balón de Oro regresa a Barcelona con la irrupción de un talento generacional como Lamine Yamal o si viaja a París en manos de Ousmane Dembélé. Lo cierto es que la magia de Ronaldinho volverá a encender el escenario, esta vez en calidad de leyenda y no como protagonista con el balón en los pies.