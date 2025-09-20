Real Madrid, venció al Espanyol, mantiene el invicto y se aleja del FC Barcelona en el arranque de LaLiga

El Real Madrid sigue con paso firme en la liga española después de un comodísimo partido ante un inofensivo Espanyol que apenas inquietó la meta de Courtois. Los goles de Militao y Mbappé definieron un choque que deja al Madrid como líder destacado de la clasificación.

En un partido sin mucha historia, se produjeron las reapariciones de Jude Bellingham y Camavinga, dos soldados más para Xabi Alonso de cara a los compromisos que se vienen.

Imágenes del Real Madrid vs Espanyol | AP

Sin embargo, el gran protagonista del partido fue el brasileño Militao, que se sacó un auténtico golazo para el 1-0 con un zapatazo desde 40 metros ante el que nada pudo hacer el meta españolista.

El dominio blanco se tradujo en un segundo tanto, obra de Mbappé con otro gran disparo desde fuera del área, pero también con un fallo de Dmitrovič que estuvo flojo en ese segundo tanto.

Imágenes del Real Madrid vs Espanyol | AP

El propio delantero francés pudo meter un par de goles más, pero no estuvo afortunado, así como Tchouaméni dio un balón al poste cuando ya se cantaba el 3-0.

En definitiva, un partido fácil para un Real Madrid que sigue ganando, aunque no brille de forma especial en partidos como el de esta tarde en la caldera del Bernabéu (hacía muchísimo calor en el recinto blanco).

Bellingham volvió tras estar lesionado | AP