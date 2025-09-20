FIFA reconoce al Estadio Akron por eficiente drenaje tras tormenta

Uno de los temas con más foco en la semana, fue el partido de Chivas ante Tigres, pero especialmente por la lluvia que azotó en el Estadio Akron y que dejó la cancha encharcada, lo que generó críticas por ser una sede para el Mundial 2026.

IMAGO7

¿Qué dijo la FIFA sobre el Estadio Akron?

El partido finalmente sí se pudo jugar, con un retraso de casi dos horas. Gracias al cambio de cancha realizada en verano, los charcos se esfumaron, lo que generó que las críticas se convirtieran en aplausos al Estadio Akron, incluidos los de la FIFA.

"El miércoles fue un escenario donde nos puso a prueba de todo lo que hemos implementado en el estadio, y fue un check. Estamos listos para la Copa Mundial, tanto que FIFA también lo reconoció y vio que efectivamente todo lo que instalamos en nuestra cancha funcionó en tiempo y forma. En 35 pudimos drenar todo el agua que había llovido y que estaba en la cancha. Entonces, FIFA está feliz con nosotros, ve que está funcionando todo lo que estamos implementando en el estadio, y nos comenta que ya estamos casi listos para poder recibir la Copa Mundial y tener los cuatro partidos de talla mundial aquí en nuestro estadio", aseguró la Directora de Operaciones de Chivas, Ainara Zatarain.

IMAGO7

Así logró el Estadio Akron albergar el Chivas vs Tigres

Por otro lado, el Turf Manager del Estadio Akron, Sebastián Muñoz relató la forma de convencer a las autoridades de que el partido del miércoles se podía jugar, pues no había fe en que se lograra por las condiciones.

"Fue una prueba de fuego. Se conversó también con la gente de la liga, se conversó con los con los cuerpos técnicos, y se les explicó que en treinta, cuarenta minutos, una vez que para el que para un evento como este, que fue totalmente extraordinario, la cancha queda en condiciones de jugarse. Y debo decir que no hubo fe en un principio, pero que el resultado habla por sí solo", inició Muñoz.

"Es un trabajo técnico muy importante que hay detrás. A la cancha se le instaló un sistema de drenaje que es un drenaje forzoso, que son tuberías que van conectadas a una bomba de succión. Por lo tanto, no solamente tenemos el drenaje por gravedad, sino que también tenemos un drenaje que se hace de manera mecánica. Esto se pensó para lo que es el Mundial FIFA del próximo año. En palabras simples, lo que hace esto es que tenemos alrededor de 50, 60 tuberías enterradas a 30 centímetros bajo la cancha, que mediante succión van sacando el agua. Por lo tanto, se hace mucho más rápido que si fuera solamente por gravedad", explicó Muñoz.

IMAGO7



