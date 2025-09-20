¿Gavi al quirófano? Hansi Flick aclara situación de la lesión del mediocampista

El FC Barcelona encara horas decisivas con la situación de Gavi. El mediocampista azulgrana, que arrastra molestias en el menisco de la rodilla derecha, podría conocer en breve si deberá pasar por quirófano o continuar con el tratamiento conservador que lleva varias semanas. Hansi Flick no lo ocultó en su última conferencia de prensa.

X: @FCBarcelona_es

¿Qué dijo Flick sobre la lesión de Gavi?

"Espero que veamos pronto de vuelta a Gavi, pero hay que tomar decisiones mañana o quizá el lunes. Hoy no es el momento de tomar la decisión, esperemos a inicios de la semana que viene y sabremos más", dijo Flick.

El diagnóstico final depende de cómo responda la rodilla al incremento de carga. Hasta ahora, el tratamiento conservador ha reducido el dolor, aunque la exigencia de los entrenamientos marcará si es suficiente o si se opta por la artroscopia. El recuerdo de la grave lesión de ligamentos que dejó a Gavi fuera casi un año encendió las alarmas, pero los médicos recalcan que el escenario actual no es comparable.

X: @FCBarcelona_es

¿Qué partidos se ha perdido Gavi?

En lo deportivo, la baja de Gavi se ha hecho notar: no jugó contra Valencia ni Newcastle y tampoco estará frente al Getafe. Además, Luis de la Fuente no lo incluyó en la lista de España para los primeros partidos de clasificación al Mundial 2026. La decisión médica, por tanto, será clave no solo para el Barça, sino también para la Selección.

El entorno del futbolista, encabezado por su padre y su representante Iván de la Peña, ha estado presente en cada reunión con los servicios médicos. La recomendación que recibió fue clara: paciencia y prudencia. Ese mensaje permitió retrasar cualquier operación, pero la opción quirúrgica sigue sobre la mesa como último recurso si las molestias se mantienen con la intensidad competitiva.

Pese a la incertidumbre, el club valora la actitud de su canterano. Fiel a su estilo combativo, Gavi afronta cada sesión de rehabilitación con la misma energía que lo caracteriza sobre el césped. El deseo del jugador es volver cuanto antes, aunque Flick insiste en un único camino: cero riesgos.

X: @FCBarcelona_es