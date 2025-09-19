Santiago Giménez recibe respaldo de Allegri: "Va a empezar a anotar"

El arranque de la temporada 2025/26 no ha sido sencillo para Santiago Giménez con el AC Milan, ya que el delantero mexicano aún no logra estrenarse como goleador en la Serie A. Sin embargo, cuenta con el respaldo total de su entrenador, Massimiliano Allegri, quien confía en que pronto encontrará el camino al gol.

¿Qué dijo Allegri sobre Santiago Giménez?

El “Bebote” suma hasta ahora 335 minutos en cuatro partidos oficiales, tres de liga y uno de Coppa Italia. Aunque no ha podido reflejarse en el marcador, ha sido un habitual en las alineaciones de Allegri, quien considera que su atacante tiene las condiciones necesarias para marcar diferencias en el frente ofensivo del conjunto rossonero.

De cara al duelo ante Udinese, Allegri fue cuestionado por el papel del mexicano en conferencia de prensa y dejó en claro que forma parte de su plan. “Tenemos muy buenos atacantes. (Santi Giménez) está bien, ha tenido muchas oportunidades (de marcar), pero solo tiene que mantener la calma porque va a empezar a anotar, siempre ha marcado y lo volverá a hacer”, expresó el estratega.

Giménez, en busca de goles para consolidarse en el Milan

Con esas palabras, el técnico de Il Diavolo busca transmitir tranquilidad a su jugador, quien llegó en el mercado de invierno a San Siro tras una destacada etapa en el Feyenoord. Allegri considera que la adaptación a la Serie A y al nuevo entorno competitivo es parte natural del proceso, por lo que su confianza en el mexicano se mantiene intacta.

Mientras tanto, la afición del Milan espera que Giménez pueda romper su sequía en los próximos encuentros y convertirse en la solución que necesita el equipo en ataque. Con el respaldo de su entrenador y la motivación por consolidarse en el futbol italiano, el delantero de la Selección Mexicana tiene el escenario ideal para demostrar su capacidad goleadora.