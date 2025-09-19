Pep Guardiola cree que Erling Haaland puede superar en goles en Champions a Messi y a CR7

Erling Haaland, en el primer partido de esta temporada en Champions League, marcó un gol frente al Napoli, con el que llegó a las 50 dianas en la competición europea, siendo el delantero que menos tiempo tardó en llegar a esa cifra en la competición de UEFA.

Después de la impresionante cifra que alcanzó el delantero noruego, Pep Guardiola (entrenador de los ciudadanos) aseguró que Haaland tiene el tiempo y la calidad para poder superar lo hecho por Lionel Messi y por Cristiano Ronaldo, quienes son los dos máximos goleadores en Champions.

Haaland llegó a los 50 goles en Champions | AP

"¿Qué puedo decir? Los números hablan por sí solos. Qué suerte y qué afortunados somos de tenerlo y lo felicito porque está al nivel de goles de Lewandowski y Van Nistelrooy, pero sobre todo con los dos monstruos que han sido Cristiano y Messi durante 15 o 20 años, Erling está ahí. En cuanto a goles, es increíble.

Cristiano es el máximo goleador en la historia de la competición | AP

¿Si mantiene ese ritmo? Sí. Puede jugar, no sé cuántos años, 10 o 12, diría que si mantiene esta progresión, sin duda", comentó Pep sobre la posibilidad de que Haaland supere a Messi y a CR7.

Lionel Messi es el segundo máximo goleador de la Champions League, marcó un total de 129 goles en 163 encuentros, por su parte, Cristiano Ronaldo tiene 141 tantos en 187 compromisos, Haaland llegó a los 50 festejos en solo 49 juegos disputados.

Messi es el segundo goleador en Champions | AP