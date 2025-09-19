¡No es broma! Neymar está lesionado y se pierde el clásico de Brasil

Aunque pareciera una broma de mal gusto, la realidad es que Neymar se ha vuelto a lesionar, esta vez en el marco del Clásico de Brasil contra Sao Paulo, el cual se jugará este domingo 21 de septiembre. Un comunicado oficial informó a los fanáticos tanto del equipo como del jugador que, una vez más, quedará fuera de competencia por un tiempo.

Ney vuelve a quedarse fuera de actividad en el Brasileirao | IG: @neymarjr

Neymar fuera... otra vez

Este viernes 19 de septiembre se hizo oficial la nueva lesión de Neymar, la cual responde a un daño en el músculo recto femoral. Dicha lesión ocurrió el jueves en el entrenamiento y, después de hacerse los exámenes correspondientes, se pudo confirmar su gravedad.

Esto ya comienza a preocupar a los brasileños, pues no es la primera lesión que sufre Neymar y además lleva una constante de lesiones muy frecuentes. Incluso, algunos rumores apuntan a que Carlo Ancelotti piensa en dejarlo fuera del Mundial 2026, algo que ya sucedió en una de las últimas convocatorias de la Canarinha.

Comunicado oficial de la nueva lesión | Captura

¿Cuándo se recuperará al 100%?

Desafortunadamente para su carrera, Neymar se ha lesionado muchas veces desde octubre de 2023, cuando era parte del Al-Hilal. En aquel momento sufrió la rotura del menisco y del ligamento cruzado anterior jugando para su selección, lo cual lo dejó fuera más de 12 meses.

Desde su regreso, ha sido una constante verlo más tiempo fuera que dentro del campo, incluso tras volver al Santos FC, el club que lo vio nacer futbolísticamente, donde ha pasado la mayor parte del tiempo lesionado.

Aún no se sabe cuándo regresará a las canchas | IG: @neymarjr