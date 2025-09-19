Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Manchester United vs Chelsea?

Los Blues visitarán Old Trafford para enfrentar a unos debilitados Red Devils

David Torrijos Alcántara
19 de Septiembre de 2025

La Jornada 5 de la Premier League tendrá un duelo importante entre el llamado 'Big Six', pues los Red Devils recibirán a los Blues en Old Trafford, en un encuentro en el que los de Rúben Amorim necesitan los tres puntos para escalar posiciones, mientras que los de Enzo Maresca los desean para mantenerse entre los primeros puestos. 

AP

Manchester United cayó en la fecha pasada ante su vecino, Manchester City con un resultado de 3-0. Con cuatro puntos, los Red Devils ocupan el puesto número 14 de la tabla.

Chelsea empató ante Brentford en la Jornada 4, pero además vienen de una dura derrota en Champions League ante Bayern Munich de 3 a 1. Los Blues son el quinto lugar en Premier League con ocho puntos.

AP

¿Dónde ver Manchester United vs Chelsea? 

  • Fecha: Sábado 20 de septiembre
  • Hora: 10:30 horas del centro de México
  • Lugar: Old Trafford, Mánchester
  • Transmisión: FOX, Caliente TV
AP

