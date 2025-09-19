FIFA lo revela: ¿Cuándo será el segundo sorteo para los boletos del Mundial 2026?

Ha terminado la primera fase de registro para el sorteo que se realizará para los aficionados que quieran adquirir boletos para la Copa del Mundo de 2026. La misma FIFA ha anunciado que más de 4.5 millones de personas se han registrado en sus plataformas para poder adquirir entradas para el torneo. Con respecto a la siguiente etapa, también se han confirmado las siguientes fechas.

SoFi Stadium será una de las sedes en Estados Unidos | MexSport

Siguiente etapa

FIFA ha confirmado que la siguiente fecha para poder seguir en la búsqueda de conseguir un boleto será el próximo lunes 27 de octubre; sin embargo, antes de este día, aún se tendrá que informar a los participantes quiénes son los ganadores del primer sorteo, información que será revelada el próximo lunes 29 de septiembre.

Posterior a ello, las personas que hayan resultado ganadoras, aún tendrán que responder a otra fecha que la FIFA les otorgará, la cual será para ahora sí poder adquirir de manera definitiva sus boletos; dicha fecha será el miércoles 1 de octubre. Cabe resaltar que además de la fecha, los fanáticos tendrán también un horario específico para poder comprar.

El Estadio Azteca está siendo remodelado de cara a la Copa | Imago7

Reventa segura

Sumado a todos los detalles que ya se han dado a conocer para la compra de boletos de la Copa del Mundo, FIFA también ha habilitado una nueva fecha, esta última con motivo de poder ser parte de una reventa segura y con el fin de poder proteger al usuario de comprar en algún canal no autorizado.

Como detalle extra, los países anfitriones que lideran la lista de personas registradas para el sorteo, casualmente son los tres anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, en ese mismo orden, seguidos de países como Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia.

Página de registro oficial | Captura