Más de 4.5 millones de personas se registraron para primer sorteo de boletos para Mundial 2026

El furor por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se hace sentir. Durante el periodo de diez días de registro para el Visa Presale Draw, más de 4.5 millones de fanáticos de todo el mundo solicitaron su oportunidad de comprar boletos para la primera fase de venta. El torneo, que será el más grande de la historia con 48 equipos y 104 partidos, se celebrará en junio y julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Según la FIFA, el enorme número de solicitudes confirma la expectativa global por el evento, el cual será la edición más inclusiva y con mayor alcance jamás vista en el futbol.

La Final se jugará en el Metlife Stadium de Estados Unidos | MexSport

Países con más registros para boletos del Mundial 2026

Los países anfitriones lideraron la lista de solicitudes:

Estados Unidos México Canadá

Detrás de ellos, completaron el top 10 de países con más demanda: Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia.

Estados Unidos 'comanda' la lista de registros | MexSport

Cuándo anuncian a los seleccionados del primer sorteo

El proceso de selección se realiza de manera aleatoria. Los solicitantes recibirán notificaciones por correo electrónico a partir del lunes 29 de septiembre, en un proceso gradual.

Los fanáticos que resulten elegidos obtendrán un horario específico para adquirir boletos a partir del miércoles 1 de octubre; sin embargo, es importante subrayar que haber sido seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de entradas, ya que estarán sujetas a existencias.

Fecha de inicio del segundo sorteo de boletos

La segunda fase de venta de entradas para la Copa del Mundo arrancará pronto. El Early Ticket Draw abrirá su registro el lunes 27 de octubre.

Gianni Infantino estará al mando de la próxima edición de la Copa del Mundo | MexSport

Además, la FIFA lanzará el 2 de octubre una plataforma oficial de reventa segura en FIFA.com/tickets , con el fin de proteger a los fanáticos de compras en canales no autorizados.