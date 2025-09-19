Eric Cantona exige que FIFA y UEFA suspendan a Israel como lo hicieron con Rusia

El polémico Eric Cantona ha vuelto a llamar la atención en el mundo, esta vez con unas declaraciones referentes a uno de los problemas actuales. El protagonista de momentos como una patada a un aficionado de Crystal Palace en Old Trafford, estuvo presente en un evento a beneficio en el Estadio de Wembley y no dudó en dar su opinión.

Cantona es uno de los '7' más recordados del Manchester United | uefa.com

Medir de la misma manera

Fue en el marco del concierto benéfico Together for Palestina, organizado por Brian Eno, cuando Cantona, como uno de los invitados, subió al escenario para resaltar que tanto la FIFA como la UEFA no han suspendido a Israel de cualquier competición internacional debido a los conflictos bélicos que se han presentado recientemente.

"He jugado con Francia, con el Manchester United y sé que el futbol internacional es más que un deporte. Es cultura, es política, es poder blando. Cada país se representa a sí mismo, ha llegado el momento de suspender a Israel de ese privilegio; cuatro días después de que Rusia empezara la guerra en Ucrania, la FIFA y la UEFA suspendieron a Rusia, ¿por qué esta doble moral?", declaró.

Decisión de autoridades y de clubes

Para el exjugador de los Red Devils, la exclusión de equipos y atletas de Israel no solo tiene que pasar por que los altos mandos así lo decidan, también ha optado por mencionar que debería de existir una respuesta negativa por parte de sus posibles rivales.

"Los equipos (de futbol) de todo el mundo deben negarse a jugar contra equipos israelíes. Los jugadores de todo el mundo deben negarse a jugar contra equipos israelíes. Esos equipos los representan y es la hora de dejar de ver todo esto desde la barrera. ¿Quién me va a seguir? ¿Ustedes? ¿Creen que Israel debe ser suspendido? finalizó.

Cantona fue uno de los grandes fichajes en la era Ferguson | manutd.com