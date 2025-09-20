¡Imparables! Liverpool mantiene paso perfecto tras victoria ante Everton

Los Reds conquistaron el Derbi de Merseyside en un cerrado duelo en Anfield

¡Imparables! Liverpool mantiene paso perfecto tras victoria ante Everton
Liverpool mantiene paso perfecto tras victoria ante Everton | AP
David Torrijos Alcántara
20 de Septiembre de 2025

Liverpool sigue imparable en lo que va de la temporada, y ahora conquistó el Derbi de Merseyside ante Everton con un cerrado marcador de 2 a 1. Pese a que los Reds fueron superiores, los Toffees complicaron las cosas, especialmente en la segunda mitad.

AP

Así fue la victoria de Liverpool sobre Everton

Los dirigidos por Arne Slot mostraron una de sus mejores versiones de la temporada, con la intensidad que los caracteriza desde la etapa de Jürgen Klopp. La recuperación tras pérdida rindió frutos y en una jugada bien armada, Mohamed Salah asistió a Ryan Gravenberch, quien definió de primera para abrir el marcador y hacer explotar a Anfield. 

Hugo Ekitiké arrancó de titular, lo que de inicio sorprendió, debido a que Alexander Isak ya había debutado con Liverpool en Champions League ante Atlético de Madrid. Sin embargo, el francés recibió el pase entre líneas de Gravenberch y definió entre las piernas de Jordan Pickford.

AP

Los Toffees tomaron una postura reactiva, y Liverpool cedió el balón para aprovechar los espacios en el contraataque, pero fue hasta la segunda mitad que Idrissa Gueye descontó. Jack Grealish fue uno de los elementos clave para la plantilla de David Moyes, pues en repetidas ocasiones desequilibró y puso peligro en el área rival.

Liverpool, líder solitario en la Premier League 

Son cinco triunfos para el Liverpool, el único equipo que mantiene el paso perfecto. Con 15 unidades conseguidas, los Reds permanecen solitarios en la cima de la tabla. Sumado a ello, tienen la motivación de pintar la ciudad de rojo. 

AP


 

TE PUEDE INTERESAR

Pep confía en el futuro de Haaland

Internacionales | 19/09/2025

Pep Guardiola cree que Erling Haaland puede superar en goles en Champions a Messi y a CR7
Santiago Giménez recibe respaldo de Allegri: &quot;Va a empezar a anotar&quot;

Futbol Internacional | 19/09/2025

Santiago Giménez recibe respaldo de Allegri: "Va a empezar a anotar"
Cantona se expresó mediante un evento benéfico en Wembley

Internacionales | 19/09/2025

Eric Cantona exige que FIFA y UEFA suspendan a Israel como lo hicieron con Rusia
Te recomendamos
Rute Cardoso, esposa de Diogo Jota, recuerda fichaje con el Liverpool hace 5 años
Futbol
Premier League
Liverpool

LO ÚLTIMO

 