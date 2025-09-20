¡Imparables! Liverpool mantiene paso perfecto tras victoria ante Everton

Liverpool sigue imparable en lo que va de la temporada, y ahora conquistó el Derbi de Merseyside ante Everton con un cerrado marcador de 2 a 1. Pese a que los Reds fueron superiores, los Toffees complicaron las cosas, especialmente en la segunda mitad.

AP

Así fue la victoria de Liverpool sobre Everton

Los dirigidos por Arne Slot mostraron una de sus mejores versiones de la temporada, con la intensidad que los caracteriza desde la etapa de Jürgen Klopp. La recuperación tras pérdida rindió frutos y en una jugada bien armada, Mohamed Salah asistió a Ryan Gravenberch, quien definió de primera para abrir el marcador y hacer explotar a Anfield.

Hugo Ekitiké arrancó de titular, lo que de inicio sorprendió, debido a que Alexander Isak ya había debutado con Liverpool en Champions League ante Atlético de Madrid. Sin embargo, el francés recibió el pase entre líneas de Gravenberch y definió entre las piernas de Jordan Pickford.

AP

Los Toffees tomaron una postura reactiva, y Liverpool cedió el balón para aprovechar los espacios en el contraataque, pero fue hasta la segunda mitad que Idrissa Gueye descontó. Jack Grealish fue uno de los elementos clave para la plantilla de David Moyes, pues en repetidas ocasiones desequilibró y puso peligro en el área rival.

Liverpool, líder solitario en la Premier League

Son cinco triunfos para el Liverpool, el único equipo que mantiene el paso perfecto. Con 15 unidades conseguidas, los Reds permanecen solitarios en la cima de la tabla. Sumado a ello, tienen la motivación de pintar la ciudad de rojo.

AP



