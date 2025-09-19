Rute Cardoso, esposa de Diogo Jota, recuerda fichaje con el Liverpool hace 5 años

Diogo Jota aún es recordado tras su fallecimiento, en esta ocasión su esposa, Rute Cardoso compartió una imagen de cuando el delantero se unió al Liverpool, un 19 de septiembre, pero de 2020.

Esposa de Diogo Jota comparte recuerdo con Liverpool 

La publicación no pasó desapercibida y varios aficionados compartieron el recuerdo de Rute Cardoso, a quien también le han manifestado apoyo múltiples ocasiones tras su dura pérdida hace unos meses.

Liverpool, que constantemente honra la memoria de Jota publicó el mismo recuerdo, con un mensaje emotivo sobre el portugués. "Este mismo día, en 2020, Diogo Jota se hizo Red. Siempre en nuestros corazones. Por siempre nuestro número 20", escribió el club.

Los aficionados no paran de cantar su icónica canción al minuto 20 de cada partido, e incluso lo han responsabilizado por las victorias agónicas que Liverpool ha conseguido, las cuales han calificado como "milagrosas", al lograrlas en los últimos suspiros.

Jota y su último gol ante el siguiente rival del Liverpool

Cabe recordar que Liverpool pagará el resto del contrato a la familia de Diogo Jota, quien dejó una marca imborrable en el equipo y que también se le recuerda en esta jornada por el próximo encuentro de los Reds, el cual será ante el Everton, pues en su último choque, fue el portugués el autor del tanto de la victoria, y el último de su carrera. 

