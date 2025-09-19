¡Lo volverán a hacer! Real Madrid apunta a no estar en la gala del Balón de Oro

Todo parece indicar que, sin ser el centro de atención por los jugadores nominados a la gala, el Real Madrid se volverá a robar el reflector de la entrega del Balón de Oro.

Diversos informes en España, han asegurado que la delegación del cuadro merengue no estaría viajando a Francia para la entrega del Balón de Oro ¿La razón? No hay ningún jugador merengue en la terna final para ganar el premio.

Los jugadores del PSG son candidatos al galardón | AP

En la gala del 2025, contrario a lo que ocurrió el año pasado, los nominados más fuertes para ganar el premio que otorga la revista France Football son Ousmane Dembélé y Vitinha, jugadores del Paris Saint-Germain, además de Lamine Yamal, del FC Barcelona.

El año pasado, cuando se supo el resultado de la gala (que premió a Rodri del Manchester City por encima de Vinicius Jr.) la delegación que iba a viajar a Francia para no realizó el viaje, dejando 'plantados' a la organización gala.

Lamine Yamal también es candidato al Balón de Oro | AP