¡Lo volverán a hacer! Real Madrid apunta a no estar en la gala del Balón de Oro

Todo parece indicar que, sin ser el centro de atención por los jugadores nominados a la gala, el Real Madrid se volverá a robar el reflector de la entrega del Balón de Oro.
Diversos informes en España, han asegurado que la delegación del cuadro merengue no estaría viajando a Francia para la entrega del Balón de Oro ¿La razón? No hay ningún jugador merengue en la terna final para ganar el premio.
En la gala del 2025, contrario a lo que ocurrió el año pasado, los nominados más fuertes para ganar el premio que otorga la revista France Football son Ousmane Dembélé y Vitinha, jugadores del Paris Saint-Germain, además de Lamine Yamal, del FC Barcelona.
El año pasado, cuando se supo el resultado de la gala (que premió a Rodri del Manchester City por encima de Vinicius Jr.) la delegación que iba a viajar a Francia para no realizó el viaje, dejando 'plantados' a la organización gala.