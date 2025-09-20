LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Getafe?

El FC Barcelona afronta este fin de semana un nuevo reto en LaLiga, cuando se mida al Getafe en duelo correspondiente a la Jornada 5.

Barcelona recibe a Getafe | AP

El conjunto blaugrana llega con la moral en alto tras golear al Valencia en el torneo local y sumar una valiosa victoria en Champions frente al Newcastle, resultados que han reforzado la confianza del plantel dirigido por Hansi Flick.

Sin embargo, el rival en turno no será sencillo. El Getafe de José Bordalás ha tenido un arranque positivo de temporada que lo mantiene en zona europea y, además, históricamente se le ha complicado al Barça en este tipo de enfrentamientos.

Getafe es 5to en LaLiga | X: @GetafeCF

Por segunda jornada consecutiva, los culés jugarán como locales en el Estadio Johan Cruyff, ya que el nuevo Camp Nou aún no ha recibido la aprobación definitiva para su reapertura.

Estadio Johan Cruyff | FC Barcelona

¿Dónde ver Barcelona vs Getafe en México?