Hans Dieter-Flick le tira dardo al Madrid de cara a la gala del Balón de Oro: "Hay que ir por respeto a los jugadores"

El próximo lunes 22 de septiembre se celebrará en París la gala del Balón de Oro 2025, evento en el que el FC Barcelona volverá a tener un papel estelar gracias a la gran temporada que firmó el curso pasado.

El club catalán cuenta con cuatro futbolistas nominados al máximo galardón: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha y Pedri. Además, Pau Cubarsí y el propio Lamine optan al premio Kopa al mejor jugador joven, mientras que Hansi Flick, actual entrenador culé, competirá por el reconocimiento a mejor director técnico del año.

Lamine Yamal también es candidato al Balón de Oro | AP

En los últimos años, el Barça se ha convertido en protagonista habitual de estas ceremonias. A los múltiples Balones de Oro que levantó Lionel Messi en la pasada década con la camiseta blaugrana, se suman los reconocimientos a jóvenes talentos como Gavi, Pedri y Lamine, así como los cuatro galardones a la mejor jugadora del mundo conseguidos por Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.

El Barcelona viajará con una gran delegación a Francia | AP

El mensaje de Flick

En la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Getafe, Flick fue consultado por las opciones de Lamine Yamal de conquistar el Balón de Oro. El técnico alemán respondió con un mensaje que dejó cierta interpretación hacia el eterno rival:

“No sé si lo ganará Lamine, pero algún día lo veremos. Estar ahí es tener respeto. Estamos nominados, cualquiera que esté allí se lo merece. Hay que ir y tener respeto a los ganadores, es de vital importancia”.

Sus palabras fueron vistas como un guiño crítico al Real Madrid, que en la gala pasada decidió no asistir tras filtrarse que el premio sería para Rodrigo Hernández y no para Vinícius Jr., pese a contar con varios nominados.

El Madrid protagonizó polémica la entrega pasada | AP