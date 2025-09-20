Harry Kane firma hat-trick en goleada de Bayern Múnich sobre Hoffenheim

Bayern Múnich no baja el ritmo. El conjunto bávaro volvió a demostrar su poderío ofensivo y venció 1-4 al Hoffenheim en la cuarta jornada de la Bundesliga, con Harry Kane como gran figura al firmar un triplete que lo coloca ya como máximo referente en el inicio de la temporada 2025/26.

Bayern mantiene paso perfecto | AP

El delantero inglés abrió el marcador justo antes del descanso (44’), tras una asistencia de Lennart Karl, y en la segunda mitad amplió su cuenta personal con dos ejecuciones impecables desde el punto de penal (48’ y 77’). Con su actuación, Kane se llevó los reflectores y encamina al Bayern hacia un arranque soñado: cuatro victorias en cuatro partidos y 12 puntos que lo mantienen como líder indiscutido.

El Hoffenheim intentó reaccionar en los minutos finales y descontó gracias a Vladimír Coufal (82’), pero los de Múnich respondieron de inmediato y, en el cierre del encuentro, Serge Gnabry (90’) firmó el 1-4 definitivo que selló la goleada.

Otro de los nombres destacados fue Luis Díaz, quien completó los 90 minutos como titular. El colombiano aportó desequilibrio por las bandas, aunque se llevó una temprana amonestación al 12’, que lo obligó a jugar con mayor cautela el resto del compromiso.

Con paso firme y una ofensiva liderada por Kane, el Bayern se consolida como el rival a vencer en Alemania y manda un mensaje claro: no importa si juega en casa o de visita, el campeón de la Bundesliga sigue siendo una máquina difícil de detener.

Harry Kane marca tres goles en el partido | AP