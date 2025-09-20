Tottenham rescata empate ante Brighton y se mantiene en lo alto de la Premier League

Tottenham se recuperó de una desventaja de dos goles ante Brighton para llevarse un punto del Amex Stadium, tras el resultado de 2 a 2. Los dirigidos por Thomas Frank se vieron frágiles durante los primeros 45 minutos, pero lograron levantarse.

Así fue el empate entre Brighton y Tottenham

Brighton se fue arriba en el marcador con el gol de Yankuba Minteh, posteriormente, fue Yasin Ayari quien disparó desde fuera del área para vencer a Guglielmo Vicario, quien se llevó las críticas al ser cómplice del tanto.

Con el 2 a 0 en media hora, Brighton le dio libertades a Tottenham y Richarlison les puso la primera advertencia con su gol en los minutos finales de la primera mitad, lo que significó una renovación de esperanza al equipo londinense.

Los de Fabian Hürzeler tuvieron oportunidades de aumentar su ventaja, pero en una desconcentración le dieron el empate al rival con un autogol de Jan Paul van Hecke en el tramo final del compromiso.

Tottenham se mantiene en los primeros puestos de la Premier League

Tottenham rescata un punto valioso que en principio lucía casi imposible, para que la confianza en el proceso del exentrenador del Brentford, Thomas Frank se renueve, tanto en la afición como dentro del club, pues con ello se mantienen en lo alto de la tabla.

