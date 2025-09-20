Jude Bellingham y Eduardo Camavinga regresan a las canchas con Real Madrid

Los dos jugadores fueron convocados para el partido de Champions League, pero no vieron actividad

El ingreso de ambos jugadores | AP
Emiliano Arias Pacheco
20 de Septiembre de 2025

El Real Madrid no solo consiguió tres puntos fundamentales para continuar con su invicto en LaLiga, sino que también recuperó a dos de sus hombres más importantes. Jude Bellingham y Eduardo Camavinga vieron pocos minutos en la victoria del conjunto merengue sobre el Espanyol, en el Santiago Bernabéu.

Ambos jugadores ingresaron cerca del minuto 90 con el partido liquidado, pero eso no fue un impedimento para mostrar su calidad. El inglés fue el más activo y levantó a todos los aficionados del Real Madrid de sus asientos con una exquisita jugada en el medio campo.

Bellingham | @MadridXtra
La operación de Bellingham y el recibimiento del Bernabéu

Al ritmo de "Hey Jude", la afición merengue le dio la bienvenida al jugador inglés 66 días después de su operación en el hombro. Bellingham realizó dicho procedimiento médico después de postergarlo por varios meses, para no interferir con sus compromisos con el Real Madrid y la Selección Inglesa.

 

 

Camavinga y su gran apoyo

El francés, por su parte, también recibió una ovación por parte del estadio del Rey de Europa. Eduardo Camavinga sufrió una lesión en un entrenamiento en agosto pasado, por lo que su vuelta a las canchas era una incógnita.

El galo llegó a España en 2021 y se volvió en uno de los favoritos de Carlo Ancelotti, sin embargo, con Xabi Alonso su continuidad está en el aire. El centrocampista puede jugar como defensor, pero al momento, Éder Militão -quien anotó ante Espanyol- y Dean Huijsen han mostrado un gran nivel de forma.

Camavinga | @youngvallen123
