Balón de Oro 2025 EN VIVO

Sigue en vivo toda la entrega del Balón de Oro:

Este lunes 22 de septiembre, el prestigioso Théâtre du Châtelet de París será nuevamente el escenario donde se entregará el reconocimiento individual más importante del futbol mundial, el Balón de Oro.

La gala premiará lo mejor de la temporada 2024-25 en distintas categorías, consolidándose como el evento más esperado por jugadores, clubes y aficionados.

Categorías del Balón de Oro 2025

Balón de Oro masculino y femenino

Trofeo Kopa al mejor jugador joven

Trofeo Yashin al mejor portero

Trofeo Gerd Müller al máximo goleador

Entrenador/a del año

Club del año

Dembélé y Lamine Yamal, la gran disputa del Balón de Oro

La edición de este año genera gran expectativa por la cerrada competencia entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, dos de las figuras más destacadas de la temporada. Ousmane Dembélé llega tras consolidarse como uno de los atacantes más desequilibrantes del fútbol europeo.

Lamine Yamal, con apenas 17 años, se ha convertido en una revelación mundial y candidato histórico a convertirse en el ganador más joven del galardón. La rivalidad entre ambos jugadores acapara la atención de medios y aficionados, quienes esperan una definición muy ajustada en la votación final.