Borussia Dortmund, con gol de Adeyemi, vence al Wolfsburg y mantiene el invicto en la Bundesliga

Un zurdazo demoledor de Karim Adeyemi, medido a 125.8 kilómetros por hora, bastó para que el Borussia Dortmund sumara su tercera victoria consecutiva en la Bundesliga al imponerse por la mínima (1-0) al Wolfsburgo en el Signal Iduna Park. El triunfo mantiene al conjunto amarillo a solo dos puntos del liderato, tras la victoria del Bayern Múnich.

El gol llegó temprano, al minuto 20, cuando Adeyemi sorprendió con un disparo potente y preciso que dejó sin opciones al arquero Kamil Grabara. Ese tanto no solo abrió el marcador, sino que también dio respiro a los locales en un partido que, conforme avanzaba, se volvió más apretado de lo esperado.

El momento más crítico llegó cerca de la hora de juego: un remate de Amoura pegó en el larguero y botó cerca de la línea de gol. A primera vista parecía el empate, pero las imágenes confirmaron que la pelota no entró por apenas unos centímetros, lo que evitó el 1-1 y trajo alivio al público en Dortmund.

El Wolfsburgo intentó reaccionar con la entrada de Christian Eriksen, pero sus opciones ofensivas fueron bien contenidas por la zaga local y por las intervenciones de Gregor Kobel. El Dortmund, por su parte, tuvo oportunidades para ampliar la ventaja con remates de Beier, Nmecha y un intento final de Serhou Guirassy, aunque sin éxito.

En los minutos finales, el VAR revisó una posible mano dentro del área que encendió las alarmas en el estadio, pero la jugada no pasó a mayores y el marcador no se movió.

Con este resultado, el Borussia Dortmund mantiene su buen momento y se mantiene al acecho del Bayern, en una Bundesliga que promete ser cerrada hasta el final.