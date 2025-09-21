¡Debut soñado! Ansu Fati debuta con el Mónaco marcando doblete ante el FC Metz

Después de dos préstamos y de estar fuera de acción por varios meses, debido a constantes lesiones de rodilla, Ansu Fati pudo debutar con el AS Monaco en la Ligue One, sorprendiendo a propios y extraños.

El extremo español ingresó a lo 46 de tiempo corrido, en lugar de Paris Brunner, marcando el primero de sus dos goles con el equipo monegasco en la primera pelota que tocó en el encuentro, gracias a la asistencia de Lamine Camara.

Con el marcador empatado a dos, Ansu marcó el tercer tanto del partido a los 83 minutos, gracias a una asistencia de Krépin Diatta, después de eso el Monaco 'se soltó' el cabello y consiguió dos tantos más para concretar la goleada en su estadio.

Este equipo, también con gol de Fati, fue goleado por el Brugges en Champions League, competición donde se enfrentarán al Manchester City en la siguiente fecha.