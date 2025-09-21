Lionel Messi iguala récord histórico de Carlos Vela en la MLS

Lionel Messi volvió a brillar en la MLS 2025 con una actuación estelar que llevó al Inter Miami a la victoria 3-2 sobre el DC United. El astro argentino firmó un doblete y dio una asistencia, con lo que logró alcanzar una marca histórica que le pertenecía al mexicano Carlos Vela.

Con sus dos goles, Messi alcanzó 22 tantos en 22 partidos disputados, convirtiéndose en el nuevo líder de goleo de la MLS. Además, registró su séptimo doblete de la temporada, consolidando su impacto en la liga norteamericana.

Sigue marcando goles | AP

Messi iguala récord de Carlos Vela

El capitán sudamericano también alcanzó una marca histórica al colaborar en 16 partidos consecutivos con al menos un gol o una asistencia. Con ello igualó el récord que Carlos Vela estableció durante su etapa con Los Ángeles FC.

Este nuevo doblete permitió que Messi superara sus cifras de la temporada pasada, cuando cerró con 21 goles y 11 asistencias en 22 partidos. Ahora, con más juegos por disputar, todo apunta a que el rosarino impondrá nuevas marcas en la MLS.

Acecha a Vela | AP

Acecha otro récord de Vela

A Inter Miami le restan aún seis partidos de temporada regular. Con esto, el delantero argentino tiene puesta la mira en la mejor marca goleadora en la MLS desde 2005 que se entrega la Bota de Oro en la MLS. Actualmente esa marca la tiene también Vela con 34 en el 2019.

Quiere ser máximo goleador | AP