Barcelona vence 3-0 a Getafe y se mantiene cerca del Madrid en la cima de LaLiga

Barcelona mantiene el buen paso y por segunda jornada al hilo con el Estadi Johan Cruyff como sede local, los blaugranan ganan, gustan y golean 3-0 a Getafe.

El conjunto azulgrana abrió el marcador en el primer tiempo gracias a Ferran Torres, quien firmó un doblete con dos anotaciones de jugada (15’ y 34’). El atacante estuvo muy cerca de ampliar su cuenta, pero un disparo suyo se estrelló en el poste al 43’.

En la segunda parte, el protagonismo lo asumió Dani Olmo, quien selló el triunfo con un gol a los 17 minutos del complemento. El mediapunta no solo marcó, sino que también generó constante peligro con disparos que exigieron a la defensa rival.

Por parte de Getafe, las aproximaciones llegaron en acciones aisladas, con intentos de Domingos Duarte, Javi Muñoz y Davinchi, pero siempre se toparon con la seguridad del arquero Joan García, que incluso firmó una atajada clave ante un potente disparo en los minutos finales.

El partido estuvo marcado también por la intensidad física: varias tarjetas amarillas se repartieron a lo largo del encuentro para jugadores como Djené Dakonam, Mario Martín, Raphinha, Andreas Christensen y Abdelkabir Abqar. Incluso el técnico José Bordalás fue amonestado por sus reclamos.

En cuanto a cambios, Barcelona dio ingreso a hombres de refresco como Marcus Rashford, Roony Bardghji, Fermín López, Marc Casadó y Ronald Araújo, mientras que Getafe buscó variantes con Abu Kamara, Davinchi, Coba da Costa, Alex Sancris y Javi Muñoz.

Al final, Barcelona concretó un 3-0 sólido gracias a la eficacia de Ferran Torres y Dani Olmo, sumado a la firmeza de su defensa y las atajadas de Joan García, que mantuvieron el arco en cero.