Como cada fin de semana, la agenda de la Premier League no decepciona y en la Jornada 5 entregó uno de los duelos más atractivos de la temporada; el Arsenal de Mikel Arteta recibiendo al Manchester City de Pep Guardiola.

Jornada 5 Premier League I AP

Marcador que no reflejó la calidad del partido

Desde el pitido inicial, rojos y azules entregaron intensidad a tope en el Emirates Stadium. El organizado parado de Guardiola intentó con su ‘brújula’ Pedri, llegar a los extremos y encontrar al hombre peligroso en la punta, Earling Haalnad. Por su parte, el Arsenal y sus extremos buscaron la profundidad en los pases entre líneas.

El partido se rompió apenas al minuto 9, cuando gracias al pase de Tijjani Reijnders, Haaland quedó mano a mano con el guardameta español, David Raya. Como era de esperarse, el ‘killer’ noruego cruzó de pierna izquierda y puso a los visitantes 0-1 en el marcador.

Gol del Manchester City I AP

Velocidad contra estrategia

La segunda mitad dejó grandes secciones, principalmente de los Gunners, buscando la agilidad de sus extremos, Noni Madueke, Leandro Trossard y en el hombre que volvió al campo, Bukayo Saka.

Pese a los ataques sobre las laterales y las interiores orquestadas por Mikel Merino y Martín Zubimendi, la acomodada línea defensiva del City no cedió, así como las oportunas apariciones de Donnarumma. Ante estas situaciones, el Arsenal terminó por ir de más a menos y terminó por ser domado por los ‘Sky Blues’.

Al final el partido se rompió en los últimos 10 minutos, donde ambas escuadras buscaban cerrar el partido cada uno a su manera, el City reteniendo el balón y llevando el juego a un ritmo lento y los ‘Artilleros’ buscando a su punta, Viktor Gyökeres.

Cuando el cronómetro marcaba el agónico cero, los locales cerraron con todo el encuentro y durante una contra veloz, Eze, lanzó un pase bombeado desde la mitad del campo y con un extraordinario control orientado, Gabriel Martinelli pudo bombear la esférica sobre Gigi y poner el empate definitivo de 1-1.

Empate del Arsenal I AP