FC Barcelona vs Getafe EN VIVO LaLiga Jornada 5

21 de Septiembre de 2025

Este domingo, el FC Barcelona vuelve a la actividad en LaLiga, donde enfrentará al Getafe en el Estadi Johan Cruyff, donde buscará mantener el invicto y ponerse a dos puntos del Real Madrid.

Los dirigidos por Hans Dieter-Flick, que no podrán contar con Lamine Yamal por tercer partido consecutivo, quieren mantener el buen paso tras la igualdad entre el cuadro culé y el Rayo Vallecano

Por otro lado, el equipo dirigido por Bordalás, se quiere meter en los puestos de Europa, actualmente marcha en la séptima posición tras tres victorias y una sola derrota, ante el Valencia.

Este podría ser el último partido del FC Barcelona en el Johan Cruyff, antes de volver al Municipal de Montjuic.

