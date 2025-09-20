Dani Carvajal se disculpa por incidente en Champions League con Gerónimo Rulli

El primer partido de la Champions League entre Real Madrid fue una auténtica locura. El conjunto merengue hizo suyo el campo del Santiago Bernabéu y logró remontar al Olympique de Marsella, aunque el partido quedó marcado por el cabezazo de Dani Carvajal al portero argentino Gerónimo Rulli.

En conferencia de prensa después de la victoria del Real Madrid sobre el Espanyol en LaLiga, el lateral del conjunto blanco explicó lo que sucedió ante el club francés y ofreció una disculpa a la afición blanca.

Carvajal | AP

"Quiero pedir perdón por lo del otro día, la expulsión en Champions, algo impropio de un partido así y de mí y que no se volverá a repetir. El equipo hizo un gran esfuerzo y sacó el partido", comentó el defensor español.

Carvajal jugó todo el partido ante los Periquitos por la lesión de Trent Alexander-Arnold en Champions League. El lateral tuvo un gran juego y aclaró el gran parado táctico que tuvo el conjunto merengue.

Carvajal | AP

"Estamos contentos con la victoria, el equipo ha hecho un partido completo. Sufrimos poco en defensa, sabíamos que el Espanyol era un buen equipo, pero estuvimos ordenados e intensos y seguimos arriba en la tabla", agregó Carvajal.

"Es un inicio idílico": Carvajal

El lateral español también se deshizo en elogios por el gran inicio de temporada del Real Madrid: "Mejor no se puede hacer, encontrando cada día la manera de la que quiere que juguemos el míster, entendiendo los conceptos. Estamos en un inicio idílico".

Carvajal | AP