¡Desastre en Old Trafford! Chelsea realiza tres cambios en 20 minutos ante Manchester United

Las acciones en el primer tiempo entre Chelsea y Manchester United generaron un sinfín de reacciones por los errores del conjunto Blue. En los primeros minutos del partido, Robert Sánchez, arquero del Orgullo de Londres, vio la tarjeta roja, razón por la cual Enzo Maresca movió sus piezas rápidamente.

Sin embargo, el desastre fue mayúsculo para el equipo que juega en Stamford Bridge, por lo que su visita al Teatro de los Sueños se volvió una pesadilla. Estevao y Pedro Neto abandonaron el campo para dar paso a Filip Jörgensen y Tosin Adarabioyo.

Enzo Maresca | AP

Aunque, minutos después de esas sustituciones obligadas, Maresca decidió sacar del terreno de juego a Cole Palmer. El jugador inglés presentó una aparente lesión y se fue a los vestidores, sin embargo, regresó al banquillo y se le pudo notar con cierta molestia en el rostro.

El jugador inglés no quiso hablar con Enzo Maresca al salir del campo y negó con la cabeza la decisión del estratega italiano. Al momento, el conjunto de Londres recibió dos goles en el primer tiempo, cortesía de Bruno Fernandes y Casemiro.

Cole Palmer | AP

La expulsión más rápida del Chelsea en Premier League

La inverosímil patada de Robert Sánchez a Bryan Mbeumo lo hizo acreedor de la tarjeta roja antes mencionada. El cancerbero español rompió un récord -para mal- dentro del Chelsea, pues su expulsión se volvió en la más rápida del equipo Blue en la historia de la Premier League.

La patada | AP