Genoa, con Johan Vásquez jugando los 90 minutos, cayó frente al Bolonia

Este fin de semana, la actividad de la Serie A comenzó temprano, cuando el Genoa, equipo donde milita el mexicano Johan Vásquez, visitó al Bolonia en el primer duelo de la jornada cuatro en el campeonato italiano.

Después de un primer tiempo flojo para ambos equipos, donde no se hicieron daño y se acercaron poco al arco rival, los últimos 45 minutos fueron de auténtico alarido, donde cayeron los tres goles del encuentro en un lapso de 27 minutos.

El Genoa perdió contra el Bolonia y se acerca a puestos de descenso | @SerieA_EN

Primero, al 63', Mikael Ellertsson abrió el marcador para el cuadro genovés, aunque poco duró el gusto, pues, solo 10 después del tanto del Genoa, Santiago Tomás logró igualar el electrónico.

Con más cautela que con idea, se jugaron los últimos minutos y, cuando parecía que nadie quería perder y que se iban a dividir los puntos, Ricardo Orsolini marcó el segundo al minuto 99 desde el punto penal.

Tomás celebra el primer gol del Bolonia | @SerieA_EN

Con este resultado, el Genoa sale de la zona de descenso al sumar su segundo punto en cuatro jornadas, por su parte, el Bolonia se acerca a los puestos de Europa con seis de 12 puntos posibles.