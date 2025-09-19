Esta es la agenda deportiva del 20 de septiembre

La jornada deportiva estará movidita desde muy temprano a las 08:15 hrs, tiempo del centro de México, Real Madrid quiere mantener el paso perfecto en LaLiga cuando reciban en el Santiago Bernabéu al Espanyol de Barcelona.

Real Madrid l AP

Más tarde volamos a Italia con la visita de la Juventus al Hellas Veron, la Vecchia Signora del Calcio busca continuar con su buen inicio en la Serie A, tan solo horas después Udinese recibe al Milan de Santiago Giménez.

La Premier League también trae un par de banquetes exquisitos a las 10:30 hrs Manchester United recibe al Chelsea, posteriormente Fulham de Raúl Jiménez le hará los honores al Brentford y para cerrar iremos a Arabia Saudita para el enfrentamiento entre Al-Nassr y Al Riyadh.

Beisbol

La Major League Baseball (MLB) tampoco se detiene y para saborear uno de los platillos fuertes desde el Citi Field New York Mets se mide al Washington Nationals para dar paso y volar al George M. Steinbrenner Field para el duelo entre Tampa Bay Rays y Boston Red Sox.

Red Sox l AP

Liga MX

Finalmente la Liga MX continúa con la Jornada 9, desde el Hidalgo Pachuca abre el apetito recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro, en Ciudad Universitaria viviremos un cotejo entre felinos Pumas y Tigres.

La cartelera se cierra con dos juegos de los más resaltantes de esta fecha; Chivas quien empieza a encontrar el rumbo recibe al Toluca, actual campeón de Liga MX, y en la Sultana del Norte Rayados recibe al América.

Real Madrid vs Espanyol l 08:15hrs

Hellas Verona vs Juventus l 10:00hrs

Man United vs Chelsea l 10:30hrs

Al Nassr vs Al Riyadh l 12:00hrs

Udinese vs Milan l 12:45hrs

Fulham vs Brentford l 13:00hrs

New York Mets vs Washington Nationals l 14:10hrs

Pachuca vs Querétaro l 17:00hrs

Tampa Bay Rays vs Boston Red Sox l 17:05

Pumas vs Tigres l 19:00hrs

Chivas vs Toluca l 19:07

Rayados vs América l 21:05

Agenda deportiva l RÉCORD