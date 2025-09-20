¡Sorpresa! Manchester United se impone sobre Chelsea en Premier League

Manchester United consiguió una sorpresiva victoria de 2 a 1 ante un Chelsea que, en el papel, pintaba como favorito, especialmente por el contexto que viven los Red Devils dirigidos por Rúben Amorim.

Así fue el triunfo del Manchester United sobre el Chelsea

El partido del Chelsea se complicó en apenas cinco minutos, luego de la dura entrada de Robert Sánchez sobre Bryan Mbeumo. El arquero se fue expulsado y Enzo Maresca decidió ajustar al equipo drásticamente, con tres cambios en 18 minutos: Cole Palmer, Pedro Neto y Estevao fueron los sacrificados.

Cole Palmer realizó gestos de inconformidad por la decisión de Maresca, sin embargo, algunos reportes indican que se puede tratar de una lesión. Tras esa crisis, Manchester United aprovechó y Bruno Fernandes abrió el marcador.

Casemiro aumentó la ventaja al 37', pero poco antes de acabar la primera parte, le dio esperanzas a los Blues cuando vio la tarjeta roja. Chelsea no tuvo claridad en el ataque y solo Trevoh Calobah pudo hacer el descuento en el minuto 80.

¿Amorim asegura su estadía en Manchester United?

Rúben Amorim alarga su estadía en Old Trafford con estos tres puntos que lucían imposibles en la previa, no obstante, el portugués no termina de convencer en los Red Devils y todavía tendrá un duro trabajo para reivindicar a su equipo.

