¿Vestidor roto? Xabi Alonso manda mensaje a Vincius tras su enojo por ser sustituido

En la victoria del Real Madrid sobre Espanyol en LaLiga, varios temas controversiales se tuvieron que tocar al final del compromiso, especialmente con la actitud de Vinicius Júnior tras su salida del campo.

¿Qué dijo Xabi Alonso sobre Vinicius?

Xabi Alonso confirmó la molestia del brasileño por salir de la cancha y darle entrada a Rodrygo en el tramo final del encuentro, pero el entrenador español no quiso darle mucha importancia e intentó calmar las dudas.

"Franco (Mastantuono) también se ha marchado un poco enfadado. He visto que (Vinicius) no se ha puesto muy contento... al final a todos les sucede, estoy feliz con el partido que ha hecho Vini. El calendario es muy exigente y seguimos", dijo Alonso.

Xabi Alonso respalda a Mastantuono y elogia a Mbappé

En la misma línea de Franco Mastantuono, Xabi Alonso externó su confianza y respaldo sobre la nueva joya argentina. "En la posición que juega necesitamos ese tipo de jugador, que tenga amplitud, que se pueda asociar... Mientras rinda va a jugar", señaló el entrenador.

Por último, Alonso elogió a Mbappé. "Entiende muy bien el futbol, se lo explicas y entiende lo que tiene que hacer. Hoy en el rol que tenía, lo hizo muy bien", finalizó el español sobre el rendimiento de sus jugadores.

