¿Vestidor roto? Xabi Alonso manda mensaje a Vincius tras su enojo por ser sustituido

El entrenador del Real Madrid aclaró la situación dentro del club merengue

¿Vestidor roto? Xabi Alonso manda mensaje a Vincius tras su enojo por ser sustituido
¿Vestidor roto? Xabi Alonso manda mensaje a Vincius tras su enojo por ser sustituido | AP
David Torrijos Alcántara
20 de Septiembre de 2025

En la victoria del Real Madrid sobre Espanyol en LaLiga, varios temas controversiales se tuvieron que tocar al final del compromiso, especialmente con la actitud de Vinicius Júnior tras su salida del campo.

AP

¿Qué dijo Xabi Alonso sobre Vinicius? 

Xabi Alonso confirmó la molestia del brasileño por salir de la cancha y darle entrada a Rodrygo en el tramo final del encuentro, pero el entrenador español no quiso darle mucha importancia e intentó calmar las dudas.

"Franco (Mastantuono) también se ha marchado un poco enfadado. He visto que (Vinicius) no se ha puesto muy contento... al final a todos les sucede, estoy feliz con el partido que ha hecho Vini. El calendario es muy exigente y seguimos", dijo Alonso.

AP

Xabi Alonso respalda a Mastantuono y elogia a Mbappé 

En la misma línea de Franco Mastantuono, Xabi Alonso externó su confianza y respaldo sobre la nueva joya argentina. "En la posición que juega necesitamos ese tipo de jugador, que tenga amplitud, que se pueda asociar... Mientras rinda va a jugar", señaló el entrenador.

Por último, Alonso elogió a Mbappé. "Entiende muy bien el futbol, se lo explicas y entiende lo que tiene que hacer. Hoy en el rol que tenía, lo hizo muy bien", finalizó el español sobre el rendimiento de sus jugadores. 

AP


 

TE PUEDE INTERESAR

¿Guiño al Barça? Balón de Oro 2025 sería entregado por Ronaldinho

Futbol Internacional | 20/09/2025

¿Guiño al Barça? Balón de Oro 2025 sería entregado por Ronaldinho
Orsollini festeja el gol del triunfo ante el Genoa

Internacionales | 20/09/2025

Genoa, con Johan Vásquez jugando los 90 minutos, cayó frente al Bolonia
Jude Bellingham y Eduardo Camavinga regresan a las canchas con Real Madrid

Internacionales | 20/09/2025

Jude Bellingham y Eduardo Camavinga regresan a las canchas con Real Madrid
Te recomendamos
Real Madrid, venció al Espanyol, mantiene el invicto y se aleja del FC Barcelona en el arranque de LaLiga
Futbol
Real Madrid
LaLiga

LO ÚLTIMO

 