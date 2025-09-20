¿Robo al Espanyol? Redes sociales explotan tras la no expulsión de Franco Mastantuono

Este sábado, en la cancha del Santiago Bernabéu, el Real Madrid venció al Espanyol de Barcelona, en un partido con polémica después de que el árbitro decidió no expulsar al mediocampista argentino Franco Mastantuono.

Corría el minuto 74 del partido cuando, en un trazo elevado, Franco Mastantuono buscó el balón, pero encontró la cabeza del defensor del cuadro periquito, dándole con los botines, lo que le provocó una herida en la cabeza al futbolista del Espanyol.

Real Madrid venció al Espanyol | AP

La jugada sí se revisó en el VAR, aunque no encontraron argumentos para expulsar a Mastantuono, quien inmediatamente salió de cambio para el ingreso de Brahim Díaz.

Al final, las redes sociales se han incendiado con la posibilidad de que el arbitraje le haya robado al Espanyol de Barcelona, que tuvo que terminar el partido jugando con un futbolista más, aunque se decidió no expulsar al mediocampista argentino.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene invicto, es líder en LaLiga y le saca cinco puntos al FC Barcelona, que jugará el próximo domingo ante el Getafe.

