Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Arsenal vs Manchester City?

Los Gunners y Citizens se enfrentan en la Jornada 5 de la temporada

David Torrijos Alcántara
20 de Septiembre de 2025

Arsenal y Manchester City protagonizarán el duelo de la jornada en la Premier League, pues ambos son grandes candidatos a pelear por el título. A pesar del inicio irregular de los dirigidos por Pep Guardiola, los Gunners saben que no será un partido fácil.

El equipo de Mikel Arteta ha tenido un inicio prometedor en la Premier League, sin embargo, ya sufrió una caída ante el Liverpool, el vigente Campeón del torneo. Fuera de esa derrota, Arsenal ha conseguido únicamente victorias.

Manchester City arrancó de manera más irregular, con dos derrotas consecutivas ante Tottenham y Brighton respectivamente. Con el rendimiento ante Manchester United y Napoli, los aficionados mantienen sus expectativas altas para el duelo en Emirates Stadium. 

¿Dónde ver Arsenal vs Manchester City?

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 09:30 horas del centro de México
  • Lugar: Emirates Stadium, Londres
  • Transmisión: HBO Max
