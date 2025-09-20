¿Borrado? Raúl Jiménez otra vez a la banca del Fulham en partido de Premier League

El mexicano ha arrancado en la banca cuatro encuentros al hilo con los Cottagers

¿Borrado? Raúl Jiménez otra vez a la banca del Fulham en partido de Premier League | X: CAPTURA DE PANTALLA
David Torrijos Alcántara
20 de Septiembre de 2025

Raúl Jiménez atraviesa un complicado momento en el futbol inglés con el Fulham, pues el mexicano no ha tenido los minutos deseados. Para el compromiso ante Brentford, el 'Lobo' no arrancó como titular.

X: CAPTURA DE PANTALLA

¿Cuántos partidos ha jugado como titular Raúl Jiménez en la temporada? 

Jiménez ya acumula cuatro partidos al hilo de Premier League sin arrancar como titular, además de sumar pocos minutos de juego. Únicamente en la Jornada 1 y en Copa de la Liga apareció en el 11 inicial.

En cinco partidos, entre Copa de la Liga y Premier League registra 191 minutos, lo que preocupa a la afición, pues el mexicano ha tenido un rendimiento positivo tanto en Selección como en las oportunidades con su club.

X: CAPTURA DE PANTALLA

¿Quién es la competencia de Raúl Jiménez? 

La competencia con Rodrigo Muniz ha sido dura, y hasta ahora el brasileño ha ganado la partida para que Marco Silva lo coloque como su delantero titular. Hasta ahora, todo indica que Jiménez será el revulsivo en caso de emergencia.

A pesar de este panorama, Jiménez no pierde la motivación y trabaja para recuperar un lugar en el once inicial. Su experiencia en la Premier League y su capacidad para aportar goles y juego colectivo podrían ser factores determinantes si logra convencer a Marco Silva en los próximos compromisos.

X: CAPTURA DE PANTALLA


 

