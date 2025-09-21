Gerard Piqué es denunciado por amenazar a árbitro de LaLiga2

Gerard Piqué, ex futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española, presidente de la Kings League y actual accionista del Andorra CF, fue denunciado por el árbitro de la segunda división española, Alonso de Ena Wolf, esto tras recibir amenazas al final de un juego de LaLiga2.

Piqué en juego de Andorra FC I CAPTURA DE PANTALLA

‘Hijo de p…’

Luego de que el silbante marca un penal polémico a favor del equipo de Mirandés y que significó el empate del juego, los directivos y algunos miembros del cuerpo técnico de Andorra fuerona interceptar al cuerpo arbitral en los túneles del estadio, tras el altercado, Alonso de Ena Wolf, denunció sufrir amenazas por parte de Piqué.

En su declaración, Wolf explica que Gerard se acercó de manera agresiva a él y ‘a escasos centímetros’, le hizo ver sus errores arbitrales, cuestionando su trabajo realizado durante el encuentro de LaLiga2.

Además de Piqué, el silbante mencionó que otras personas de la directiva no solo lo atacaron a él, sino que también se metieron con el resto del cuerpo arbitral, insultándolos y amenazándolos.

“hijo de puta, hijo de puta. Menuda vergüenza. No tenéis vergüenza. Sois unos sinvergüenzas”, “esto es una vergüenza”, son uno de los tantos insultos usados por Gerard Piqué y directivos de Andorra FC.

Denuncia del árbitro del duelo entre Andorra FC y Mirandés I CAPTURA DE PANTALLA

Por el momento, LaLiga2 no ha lanzado ningún comunicado especial en cuanto a las acusaciones del colegiado, sin embargo, se espera que llegue una multa económica y que haya represalias contra el ex jugador y sus demás compañeros.

