Marsella vs PSG se pospone y coincidirá con la ceremonia del Balón de Oro

La Ligue de Football Professionnel (LFP) anunció este domingo la reprogramación del esperado Clásico entre Marsella y París Saint-Germain debido al fuerte temporal pronosticado en la región del Mediterráneo. El partido, inicialmente programado para la noche dominical, se disputará finalmente el lunes a las 20:00 horas locales (18:00 GMT) en el Stade Vélodrome.

El ajuste del calendario, pensado para salvaguardar la seguridad y la jugabilidad del encuentro, trae consigo una coincidencia llamativa: el duelo se celebrará en paralelo con la ceremonia del Balón de Oro 2025 en París, lo que compromete la presencia de los futbolistas del PSG en la gala.

Dembélé y Doué podrán estar en la gala por lesión

Entre los nominados del conjunto parisino se encuentra Ousmane Dembélé, considerado uno de los grandes favoritos al premio. El atacante francés, sin embargo, sí podrá asistir a la ceremonia ya que está lesionado y no fue convocado para el duelo frente al Marsella. La misma situación vive su compañero Désiré Doué, baja por lesión y candidato al Golden Boy, por lo que ambos estarán disponibles para la entrega de premios.

La decisión, aunque lógica desde el punto de vista deportivo y de seguridad, genera un curioso choque de agendas: la cita más importante del fútbol francés coincidirá con la gala que premia al mejor jugador del mundo.