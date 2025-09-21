Luis Enrique respalda a Dembélé en la víspera del Balón de Oro 2025

El entrenador del PSG quiere que el francés se quede con el Balón de Oro y tiene canción lista para celebrar

Luis Enrique y Ousmane Dembélé | AP
Fernando Villalobos Hernández
21 de Septiembre de 2025

Estamos a tan solo unas horas de conocer al ganador del Balón de Oro 2025 y la expectativa es enorme, con una disputa cerrada entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. En este contexto, el técnico del PSG, Luis Enrique, no dudó en mostrar su apoyo a su jugador.

Demebélé, candidato a ganar el Balón de Oro | AP

En conferencia de prensa previa al Clásico contra Marsella, el estratega español fue cuestionado sobre el galardón. Aunque en un inicio parecía rehuir la respuesta, finalmente sorprendió al entonar una breve canción en honor al atacante francés:

"Nada, ya he dicho lo que tenía que decir sobre ese tema. Solo tengo una canción en mi cabeza: Ousmane, Balón de Oro, Ousmane, Balón de Oro".

Ya hay ganador del Balón de Oro

Pese a los cánticos para alentar a su futbolista, esto no cambiará nada el resultado del galardón, pues en estos momentos, el comité de 100 periodistas encargado de la elección ya emitió sus votos y, por lo tanto, el ganador del Balón de Oro 2025 está definido. Sin embargo, ni France Football ni la UEFA, organizadores del evento, revelarán la identidad hasta la ceremonia.

¿Cuándo es el Balón de Oro 2025?

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Será durante las primeras horas del día cuando se dé a conocer de manera oficial al futbolista que sucederá en el trono a los ganadores anteriores.

Balón de Oro 2025 | AP

