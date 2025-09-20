¡Explotó! Vinicius se molestó tras salir de cambio en la victoria del Real Madrid

El Real Madrid continúa con su paso firme en LaLiga, pues los dirigidos por Xabi Alonso suman cinco victorias en cinco juegos, aunque tal parece que no todo es felicidad, ya que una de sus estrellas no se mostró muy contenta con su entrenador.

No le gustó la sustitución

Durante el duelo de Jornada 5 contra el Espanyol, el jugador brasileño, Vinicius Junior (quien colaboró con una asistencia), fue sustituido al minuto 77, por su compatriota, Rodrygo, cuando el juego ya estaba 2-0, situación que molestó mucho al ‘7’ madridista.

Aunque tanto su entrenador como sus compañeros intentaron tranquilizarlo, las cámaras captaron cómo el astro brasileño salió haciendo ademanes y lanzando manotazos al aire mientras se dirigía a la banca.

Mal temporada de Vini

Pese a las molestias del jugador con su técnico, este último expresó que todo se trata de la estrategia del partido y que en este caso en particular, Vini salió porque Alonso buscaba dar frescura en ese sector del campo.

“Hoy le ha faltado el gol, en el momento que mejor estaba le he cambiado, podía haber esperado un poco para cambiarle mas tarde pero quería meter gente de refresco por fuera. Vini quería seguir pero el partido era de tomar el control y necesitábamos gente de refresco”, declaró Xabi en conferencia de prensa.

Aunque el jugador brasileño es un titular inamovible y sin duda una de las caras principales del conjunto Merengue, Vinicius no ha terminado ninguno de los duelos de LaLiga, situación que parece ya estar cansando al jugador.

