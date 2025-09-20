¿Y Raúl? Fulham gana 3-1 a Brentford con discreta actuación de Jiménez

Fulham gana con autoridad. Continúa la actividad de la Premier League y se llevó a cabo un duelo espectacular entre Fulham y Brentford.

La tarde de este sábado nos trajo un duelo espectacular, pues Raúl Jiménez y el Fulham tuvieron actividad de la liga y ganaron su compromiso con un contundente 3-1.

El delantero mexicano no fue titular, ya que ese lugar parece ganado por Rodrigo Muñiz, quien está teniendo un gran torneo. En la primera mitad se vivió la fiesta de goles, ya que los visitantes pegaron primero de manera sorpresiva.

18 minutos más tarde, llegó el tanto del empate, pues Alex Iwobi logró mover las redes para su equipo. Solo 2 minutos más tarde lograron ponerse en ventaja y de esta manera se fueron al descanso con el triunfo.

Ya en la segunda mitad llegó un autogol del Brentford, con lo que el Fulham tomó la ventaja definitiva. Raúl Jiménez ingresó al minuto 80 del partido, aunque no pudo aportar ni goles ni asistencias.

¿EN QUÉ LUGAR ESTÁ EL FULHAM?

Con este triunfo, el equipo de Raúl Jiménez se encuentra en el séptimo lugar de la tabla, pues fue su segunda victoria del certamen. Lograron llegar a 8 puntos al momento, mientras que el Brentford se quedó en el lugar 17 con 4 puntos.