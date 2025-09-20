Santiago Giménez 'se come' gol cantado en victoria del Milan; suma más de 500 minutos sin gol

A pesar de la holgada victoria del Milán sobre Udinese, el delantero mexicano Santiago Giménez sigue sin encontrar el gol y, para colmo, desperdició una ocasión muy clara en el primer tiempo.

Santi Giménez suma 9 partidos sin gol con el Milan | AP

Cuando el marcador aún estaba 0-0, al minuto 18, un pase filtrado de Pervis Estupiñán lo dejó mano a mano frente al arquero rival. Sin embargo, la definición de Giménez fue al centro del arco y el guardameta evitó el tanto.

Después de esa jugada, el “Bebote” se mantuvo participativo en el ataque, pero las oportunidades más peligrosas ya no pasaron por sus pies. Finalmente, Milán se impuso por 3-0, aunque ninguno de los goles llevó la firma del mexicano.

😳 ¡No Santi! 😳



El mexicano se pierde su primer gol del partido con este mano a mano



Vive el duelo por ESPN y Disney Plus Premium ⭐ pic.twitter.com/LdWZaeNoGu — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 20, 2025

Larga sequía goleadora de Giménez con Milán

Giménez salió de cambio al minuto 62 y prolongó su sequía, la cual empieza a generar preocupación. El atacante no ha marcado en lo que va de la temporada y su último gol oficial con la camiseta del Milán fue el pasado 9 de mayo, cuando le anotó un doblete al Bolonia.

Desde entonces acumula 9 partidos consecutivos y un total de 503 minutos sin anotar entre Serie A y Coppa Italia.

Giménez acumula 503 minutos sin gol | AP