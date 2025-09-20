Milan golea de visitante a Udinese en Serie A; Santiago Giménez jugó 62 minutos

Goleada rossoneri. Con un doblete y una asistencia de Christian Pulisic, AC Milan venció 0-3 al Udinese en calidad de visitante, en duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Serie A. A pesar del resultado favorable y de haber sido titular, Santiago Giménez no tuvo participación en alguno de los goles, aunque sí se perdió dos oportunidades claras para anotar.

El atacante mexicano fue parte del once inicial de Massimiliano Allegri. En 62 minutos que estuvo en el campo, el exatacante de Cruz Azul apenas completó un regate, registró solamente dos tiros de los cuales solo uno fue a portería, apenas completó cuatro pases, perdió seis balones y falló una ocasión manifiesta de gol.

AC Milan | AP

Apenas en los primeros minutos de juego, ‘Bebote’ se mostró algo participativo con una pared y con intentos por conducir de balón. Al 19’, luego de una gran jugada colectiva en la que Estupiñan habilitó y dejó solo a Santiago Giménez, el delantero mexicano no hizo efectivo el mano a mano contra el arquero rival y la pizarra se mantenía intacta tras la atajada de Razvan Sava.

Y al minuto 39, luego de algunos intentos sin mucha claridad, finalmente se abrió el marcador. Luego de un cambio de juego, el lateral izquierdo de Udinese quiso rechazar, pero el balón le quedó a Christian Pulisic. El extremo tomó la esférica y abrió para Pervis Estupiñán, quien mandó un centro raso y en un rechace de la defensa, el extremo estadounidense se encontró con la redonda sin marca remató con el portero rival vencido, para así poner el 0-1.

AC Milan | AP

Dicho resultado prevaleció hasta el medio tiempo, pero en la segunda mitad, el equipo visitante ‘madrugó’ y aumentó su ventaja. Con apenas 50 segundos de la parte complementaria, Pulisic recuperó un balón en área rival tras una mala salida defensiva. Tras esto, la esférica la tomó Youssouf Fofana, quien condujo y tras perfilarse remató de manera rasa a primer poste, tiro que no alcanzó a desviar el arquero rival, por lo que se fue al fondo de las redes para el 0-2.

Y cuando Udinese estaba volcado al frente en busca de acercarse en la pizarra y meterse nuevamente al encuentro, los dirigidos por Massimiliano Allegri definieron el partido. Con una transición en ataque, Adrián Rabiot se apoyó con Christian Pulisic, quien con un tiro a primer poste y un ligero desvió de la defensa rival terminó por poner el 0-3 definitivo y completar su doblete.

Tras este resultado, Milan y Santiago Giménez se colocaron en cuarto lugar de la Serie A con nueve puntos en cuatro jornadas. Para la próxima fecha, los rossoneri recibirán al Napoli en San Siro, duelo correspondiente a la J5 del Scuddetto.

Sin gol | AP